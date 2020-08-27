Milli tekvandocular rafting yaparak stres attı - Son Dakika

Milli tekvandocular rafting yaparak stres attı

Milli tekvandocuların rafting görüntüleri Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe ile röportaj Antrenör Çağrı Kızıl'la röportaj Avrupa ve Türkiye şampiyonu milli tekvandocu Meryem İyin'le röportaj Milli tekvandocu Selen Gündüz'le röportaj Milli tekvandocular, Türkiye'nin önemli parkurlarından birine...

Milli tekvandocuların rafting görüntüleri

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe ile röportaj

Antrenör Çağrı Kızıl'la röportaj

Avrupa ve Türkiye şampiyonu milli tekvandocu Meryem İyin'le röportaj

Milli tekvandocu Selen Gündüz'le röportaj Milli tekvandocular, Türkiye'nin önemli parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesinde rafting yaptı.

Rafting kıyafetlerini giyen milli tekvandoculara, Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, tur öncesi yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Botlarıyla rehberler eşliğinde çaya inen sporcular, heyecan dolu anlar yaşadı.

Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli tekvandocuları misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milli tekvandoculara unutamayacakları bir gün yaşatmak istediklerini belirten Tepe, "Hem Düzce'yi tanıtıp hem de raftingi sevdirip çevrelerine anlattırabilirsek ne mutlu bize." dedi.

Antrenör Çağrı Kızıl da rafting yapacakları için heyecanlı olduklarını söyledi.

Harika bir ortamla karşılaştıklarını anlatan Kızıl, "Melen Çayı zaten inanılmaz güzel. Çok keyifli bir ortam var. Çok seviyoruz burayı, daha sık gelmek isteriz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tekvando turnuvalarının iptal olmasına değinen Kızıl, şunları kaydetti:

"Birçok milli sporcumuz bu durumdan olumsuz etkilendi. Avrupa ve dünya şampiyonası iptal oldu, çok üzgünüz. Bu süreçte sporcularımızın olumsuz etkilenmemesi için özel etkinliklerle, bu tarz aktivitelerle onların hem mutlu olmasını hem de stres atmasını istiyoruz."

"Farklı bir sporu denemek ayrı bir heyecan"

Antrenör Ali Kemal Usta, raftingi öğrenmek ve adrenalin dolu bir gün geçirmek istediklerini söyledi.

Avrupa ve Türkiye şampiyonu milli tekvandocu Meryem İyin de rafting yapacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, "Takımla birlikte olmak, farklı bir sporu denemek benim için ayrı bir heyecan. Yoğun antrenman programımıza bir süreliğine ara verdik. Şimdi tekrardan başlıyoruz. Bugün takımca biraz eğlenmeye geldik. Umarım iyi olur." ifadelerini kullandı.

Milli tekvandocu Selen Gündüz ise yorucu antrenmanların ardından buraya geldiklerini, güzel vakit geçireceklerini kaydetti.

Milli tekvandocular rafting yaparak stres attı

Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 16:28 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli tekvandocular rafting yaparak stres attı - Son Dakika

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