Son Dakika Haberleri: Milli Tekvandocular Terör Saldırısını Kınadı

Milli Tekvandocular Terör Saldırısını Kınadı

1 saat önce

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Türkiye Tekvando Milli Takımı, Yeni Zelanda'da bulunan Nur Camii'ne gerçekleştirilen ve 49 müslüman vatandaşın hayatını kaybettiği hain saldırıya tepki gösterdi.

Milli Tekvandocular Terör Saldırısını Kınadı, System.String[]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Türkiye Tekvando Milli Takımı, Yeni Zelanda'da bulunan Nur Camii'ne gerçekleştirilen ve 49 müslüman vatandaşın hayatını kaybettiği hain saldırıya tepki gösterdi. 

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım yolunda Belçika Açık Tekvando Turnuvası'na katılacak olan Türkiye Tekvando Milli Takımı hazırlıklarına Hollanda'nın Eindhoven kentinde devam ediyor. Ay-yıldızlı tekvandocular yaptırdıkları pankartla Yeni Zelanda'da yaşanan terör olayı tepki gösterdi. Teknik direktör Ali Şahin, antrenör Servet Tazegül ve sporcular tarafından Türkçe, İngilizce ve Flemenkçe hazırlatılan pankartta, "Yeni Zelanda'da müslümanlara yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:46 Kaynak: DHA

Türkiye, Tokyo, Spor
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