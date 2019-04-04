Son Dakika Haberleri: Milli Tekvandoculardan 15 Madalya Birden

Milli Tekvandoculardan 15 Madalya Birden

36 dakika önce

Avrupa Tekvando Birliği tarafından Türkiye Tekvando Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonaya, 26 ülkeden 541 sporcu katıldı.

Milli Tekvandoculardan 15 Madalya Birden, System.String[]
Avrupa Tekvando Birliği tarafından Türkiye Tekvando Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonaya, 26 ülkeden 541 sporcu katıldı. Şampiyonanın ikinci gününde 16 kategoride yapılan müsabakalarda Türkiye 4 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya aldı. İlk günü 1 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlayan Türkiye, ikinci gün sonunda toplam 5 altın, 11 gümüş ve 7 bronz madalyaya ulaştı.

Türkiye Poomse Milli Takımı Teknik Direktörü Numan Fırat, yaptığı açıklamada, ikinci günü iyi sonuçlarla tamamladıklarını söyledi. Fırat, "Takım olarak son 2 Avrupa şampiyonluğunu kazanmamız dolayısıyla tüm rakiplerimiz bize karşı çok daha arzulu mücadele ediyor. Buna rağmen ikinci günü 4 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamladık. Şampiyonanın son gününde de en iyi sonuçları ülkemize kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye, adına ikinci gün madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın:

Seyyid Burhaneddin Fırat-Habip Okçu- Ali Kemal Ustabaş (Erkek Takım 30 Yaş Üstü) Mevlüt Pekcan (Erkekler Bireysel 40 Yaş Altı) Mustafa Yılmaz (Erkekler Bireysel 60 Yaş Altı) Oğuzhan Mustafa Örnek-Gülsena Karakuyulu (Serbest Stil Çiftler 17 Yaş Üstü)

Gümüş:

Adil Tekin (Erkekler Bireysel 40 Yaş Altı) Galip Ziya Yalçınkaya (Erkekler Bireysel 65 Yaş Üstü) Adil Tekin-Serim Olgun Kahveci (Çiftler 30 Yaş Üstü) Sıla Taşdan- Eylül Sezgin-Elanur Elma (Kadın Yıldız Takım) Elif Döşüçukur- Elif Sıla Kotan-Büşra Deniz Yılmaz (Kadın Takım 30 Yaş Altı) Ömer Doğukan Öztürk-Oğuzhan Mustafa Örnek-Emre Şentürk-Funda Düzenli-Sümeyye Şentürk (Serbest Stil Karışık Takım)

Bronz:

Gamze Sarı (Kadınlar Bireysel 60 Yaş Altı) Sevgican Yalçın (Kadınlar Bireysel 65 Yaş Üstü) Hakan Sefa Karakaş-Tuana İlayda Dişkaya (Çift Gençler) Arda Gündüz-Tunahan Yılmaz-Barışçan Şener (Erkek Yıldız Takım) Ayşe Okcu- Bengü Alkan-Fatma Törehan (Kadın Takım 30 Yaş Altı) Yarın sona erecek 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda 7 kategoride madalyalar sahibini bulacak.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:34 

Gümüş, Avrupa, Türkiye, Güncel
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