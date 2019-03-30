Son Dakika Haberleri: Milli Tekvandoculardan 4 Madalya

Milli Tekvandoculardan 4 Madalya

38 dakika önce

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 10 puan veren Almanya Açık Tekvando Turnuvası'nı 4 madalyayla tamamladı.

Milli Tekvandoculardan 4 Madalya, System.String[]
Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 10 puan veren Almanya Açık Tekvando Turnuvası'nı 4 madalyayla tamamladı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Hamburg kentinde yapılan turnuvaya Türkiye, 4'ü erkek 2'si kadın olmak üzere toplam 6 sporcu ile katıldı.

Erkekler 63 kiloda Ferhat Can Kavurat altın madalyaya ulaşırken, erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen ve kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım gümüş, erkekler 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ise bronz madalya kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:26 Kaynak: AA

Tokyo, Almanya, Türkiye, Spor
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