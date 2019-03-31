Milli tekvandoculardan 4 madalya
8 dakika önce
Almanya Açık Tekvando Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya aldı.
Almanya
Açık Tekvando Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:22
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