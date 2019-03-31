Son Dakika Haberleri: Milli tekvandoculardan 4 madalya

Milli tekvandoculardan 4 madalya

8 dakika önce

Almanya Açık Tekvando Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya aldı.

Milli tekvandoculardan 4 madalya, System.String[]
Almanya Açık Tekvando Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:22 

Almanya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya, 3 Boyutlu Yazıcılarla Yapay Organ Geliştiren Türk Doktoru Konuşuyor Yeni Zelandalı Sporcu Sonny Bill Williams'ın Annesi ve Takım Arkadaşı Müslüman Oldu Caner Erkin, Fenerbahçe'ye Geri Dönecek İddiası Medipol Başakşehir Hazırlık Maçında Pendikspor'a Yenildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 00:30:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli tekvandoculardan 4 madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]