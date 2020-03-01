Milli tekvandoculardan Almanya'da 3 altın 1 bronz! - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli tekvandoculardan Almanya'da 3 altın 1 bronz! - Son Dakika Spor

Milli tekvandoculardan Almanya'da 3 altın 1 bronz!

6 saat önce

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar, Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen turnuvaya teknik direktör Ali Şahin yönetiminde 4 kadın ve 2 erkek sporcuyla katıldı.

Milli tekvandoculardan Almanya'da 3 altın 1 bronz!, System.String[]

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar, Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen turnuvaya teknik direktör Ali Şahin yönetiminde 4 kadın ve 2 erkek sporcuyla katıldı.


Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve +73 kiloda Nafia Kuş, altın madalyanın sahibi oldu. 57 kiloda yarışan Hatice Kübra İlgün ise bronz madalya kazandı.


Turnuvayı 4 madalya ile tamamlayan milli sporcular, asker selamı vererek İdlib'de şehit olan askerleri andı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "Yaşanan hadiseler bizi derinden üzdü. Milli takımımız da büyük bir moral bozukluğu altında müsabakalara katıldı. Her zaman olduğu gibi yine ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler. Kazandığımız madalyaları ülkemiz uğruna canlarını feda eden kahraman Mehmetçiklerimize adıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:04 
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