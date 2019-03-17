Milli Tekvandoculardan Belçika'da 4 Madalya
55 dakika önce
Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren Belçika Açık Tekvando Turnuvası'nı 4 madalyayla tamamladı.
Türkiye
, 2020 Tokyo
Olimpiyatları'na puan veren Belçika
Açık Tekvando Turnuvası'nı 4 madalyayla tamamladı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belçika'nın Lommel kentindeki turnuvada 8'i kadın, 4'ü erkek olmak üzere 12 milli sporcu tatamiye çıktı.
Milli tekvandocu Yunus Sarı
'nın sakatlığı nedeniyle katılamadığı turnuvada ay-yıldızlı sporcular, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
Kadınlar 62 kiloda İrem Yaman
ve erkekler 68 kiloda Hakan Reçber
gümüş madalyanın sahibi olurken, kadınlar 73 kiloda Nafia Kuş ve +73 kiloda Sude Bulut
, bronz madalya elde etti.
Milli tekvandocular, kazandıkları madalyaların yanı sıra olimpik puanları da hanelerine yazdırdı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun Kulağını Çek
Erdoğan, Avrupa Parlamentosunun Türkiye Kararını Eleştirdi: Keşke Öyle Bir Karar Alsalar
Türkiye'deki Her Bebek 5 Bin 513 Dolar Borçla Doğuyor
Kruvaziyer Limanı ile Türkiye'ye Para Yağacak! Turistler 5 Katı Fazla Harcayacaklar