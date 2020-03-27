Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve milli tekvandocular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hazırladıkları videolarla "evde kal ama harekesiz kalma" çağrısında bulundu.

Başkan Şahin, dünyanın salgın nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Koronavirüs sebebiyle bütün dünya karantina altında. Devletimiz de bu zor süreci atlatmak için var gücüyle çalışıyor. Bizler de hem kendimizin sağlığı hem de toplumun sağlığı için evde kalarak bu sürece destek vermeliyiz. Özellikle evde sporumuzu yapıp, sporun yanında kitap okuyarak kültür ve sanat faaliyeleri, bilhassa müzikle uğraşarak bu zamanı verimli bir şekilde kullanmalıyız. Evde kal, sağlıkla kal Türkiye." ifadelerini kullandı.

Milli sporcular Emre Kutalmış Ateşli, Nafia Kuş, Hatice Kübra İlgün ve Rukiye Yıldırım ile Tekvando Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü Servet Tazegül de videolu mesajlarında "evde kal ama hareketsiz kalma" çağrısı yaptı.