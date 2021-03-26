Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Challenger Tour Lugano'da yarı finale yükseldi
26.03.2021 17:57
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Tour Lugano çeyrek final müsabakasında Fransız rakibi Hugo Grenier'i mağlup eden milli sporcu Altuğ Çelikbilek, yarı finale yükseldi.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Tour Lugano çeyrek final müsabakasında Fransız rakibi Hugo Grenier'i mağlup eden milli sporcu Altuğ Çelikbilek, yarı finale yükseldi.
İsviçre'nin Lugano şehrinde 2010 yılından sonra ilk kez düzenlenen turnuvadaki karşılaşmanın ilk setini 6-4'lük skorla Garnier kazandı. Diğer setleri 6-4 ve 6-3'lük skorlarla önde tamamlamayı başaran Altuğ Çelikbilek, müsabakayı 2-1 kazanarak yarı finale çıktı.
24 yaşındaki Altuğ Çelikbilek, yarı finalde Roman Safiullin (Rusya)-Vitaliy Sachko (Ukrayna) müsabakasının galibiyle karşılaşacak.
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