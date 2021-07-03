Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek Portekiz'de finalde

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Porto Open turnuvasında tek erkekler kategorisinde finale yükseldi.

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Porto Open turnuvasında tek erkekler kategorisinde finale yükseldi. Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Porto kentindeki organizasyonda mücadele eden Altuğ, dünya eski 31 numarası Ukraynalı Sergiy Stakhovsky'i 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Kariyerinde ikinci kez ATP Challenger finaline yükselen milli tenisçi, yarın şampiyonluk maçında Fransız Quentin Halys ile karşılaşacak.

Son Dakika

Beşiktaş, kamp kadrosuna Tyler Boyd'u dahil etmedi

Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı

Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı! Düğün yolunda panik anları

CHP'den emeklilerin temel sorunlarıyla ilgili 8 maddelik çözüm önerisi! Maaş detayı dikkat çekti

Son zamanların çok konuşulan Taylan Antalyalı'nın zeybek performansı beğeni topladı

Şile'de sağanak yağış yüzünden dere taştı, evler sular altında kaldı

CHP'li belediyeler turizm yasasıyla ilgili "gelirlerimize el koyma anlamı taşıyor" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidiyorlar

Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlanıyor! Sevenleri, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusunu yalnız bırakmadı