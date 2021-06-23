Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Wimbledon elemelerine ikinci turda veda etti

Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon elemelerinde tek erkeklerde Altuğ Çelikbilek, ikinci turda elendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen organizasyonda, kariyerinde ilk kez bu turnuvada mücadele eden dünya 238'incisi Çelikbilek, elemelerin 23 numaralı seribaşı tenisçisi Hollandalı Botic Van de Zandschulp ile karşılaştı.

Bir saat 9 dakika süren mücadele sonunda rakibine 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilen Altuğ Çelikbilek, turnuvaya elemelerin ikinci turunda veda etti.