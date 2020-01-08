Milli tenisçi Atakan Karahan'dan tarihi başarı - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli tenisçi Atakan Karahan'dan tarihi başarı - Son Dakika Spor

Milli tenisçi Atakan Karahan'dan tarihi başarı

6 saat önce

Milli sporcu Atakan Karahan, 2020 yılının ilk haftasında Tennis Europe 14 yaş klasmanında Avrupa birinciliğine yükselerek Türk tenis tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Milli tenisçi Atakan Karahan'dan tarihi başarı, System.String[]

Milli sporcu Atakan Karahan,  2020 yılının ilk haftasında Tennis Europe 14 yaş klasmanında Avrupa birinciliğine yükselerek Türk tenis tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta Tennis Europe takviminde yer alan beş Super Category turnuvasından biri olma özelliği taşıyan ONE-SGM Christmas Cup'ta final oynayan ilk Türk tenisçi unvanının sahibi olan Atakan Karahan;14 yaş klasmanında birinci, genel klasmanda yirmi birinci olarak bir ilke daha imza attı. 2019 sezonuna Antalya'da düzenlenen ITF/Tennis Europe Development Championships Week'te tekler ve çiftler şampiyonluğu ile başlayan milli tenisçimiz sezonu 4 tekler, 5 çiftler zaferiyle kapattı. Geçtiğimiz hafta Rusya'da düzenlenen ONE-SGM Christmas Cup'ta kariyer ilkini yaşayan Karahan, İspanyol rakibi Martin Landaluce ile karşılaştığı finalde ilk set 4-1 gerideyken sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı. Tekler kategorisinde ikincilik elde eden milli sporcumuz, çiftlerde ise Ukraynalı partneri Oleksandr Ponomar ile yarı final oynama başarısı gösterdi.


Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:53 Kaynak: DHA
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