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Milli tenisçi Atakan Karahan, Les Petits As'ı yarı finalde tamamladı
6 saat önce
Atakan Karahan, Tenis Avrupa takviminin 14 yaşta en önemli turnuvalarından Les Petits As'ta Ukraynalı Oleksandr Ponomar ile oynadığı yarı final maçını 2-0 kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:00 Kaynak: AA
Atakan Karahan, Tenis Avrupa takviminin 14 yaşta en önemli turnuvalarından Les Petits As'ta Ukraynalı Oleksandr Ponomar ile oynadığı yarı final maçını 2-0 kaybetti.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Fransa'nın Tarbes kentindeki turnuvada sırasıyla Ukraynalı, Bulgar, ABD'li ve Hırvat rakiplerini eleyen 2006 doğumlu Atakan, yarı finalde 3 numaralı seribaşı Ponomar'a 7-6 ve 7-5'lik setlerle mağlup oldu.
Atakan, Les Petits As'ta 1 numaralı seribaşı olarak yarı final oynayan ilk Türk tenisçi unvanını elde etti.
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