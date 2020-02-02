Milli tenisçi Atakan Karahan, Les Petits As'ı yarı finalde tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli tenisçi Atakan Karahan, Les Petits As'ı yarı finalde tamamladı - Son Dakika Spor

Milli tenisçi Atakan Karahan, Les Petits As'ı yarı finalde tamamladı

6 saat önce

Atakan Karahan, Tenis Avrupa takviminin 14 yaşta en önemli turnuvalarından Les Petits As'ta Ukraynalı Oleksandr Ponomar ile oynadığı yarı final maçını 2-0 kaybetti.

Milli tenisçi Atakan Karahan, Les Petits As'ı yarı finalde tamamladı, System.String[]

Atakan Karahan, Tenis Avrupa takviminin 14 yaşta en önemli turnuvalarından Les Petits As'ta Ukraynalı Oleksandr Ponomar ile oynadığı yarı final maçını 2-0 kaybetti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Fransa'nın Tarbes kentindeki turnuvada sırasıyla Ukraynalı, Bulgar, ABD'li ve Hırvat rakiplerini eleyen 2006 doğumlu Atakan, yarı finalde 3 numaralı seribaşı Ponomar'a 7-6 ve 7-5'lik setlerle mağlup oldu.

Atakan, Les Petits As'ta 1 numaralı seribaşı olarak yarı final oynayan ilk Türk tenisçi unvanını elde etti.

Türkiye, Fransa, Avrupa, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ankara'da Çin'den gelen 62 kişi için karantina süreci başladı
Sağlık Bakanı Koca'dan öğrencilere ve velilere koronavirüs uyarısı Meral Akşener son anket sonuçlarını açıkladı Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 21:50:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli tenisçi Atakan Karahan, Les Petits As'ı yarı finalde tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]