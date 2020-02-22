Milli tenisçi Berfu Cengiz Hindistan'da finalde - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli tenisçi Berfu Cengiz Hindistan'da finalde - Son Dakika Spor

Milli tenisçi Berfu Cengiz Hindistan'da finalde

6 saat önce

Hindistan'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü Jodhpur Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Berfu Cengiz, tek kadınlarda finale yükseldi.

Milli tenisçi Berfu Cengiz Hindistan'da finalde, System.String[]

Hindistan'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü Jodhpur Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Berfu Cengiz, tek kadınlarda finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk turda ev sahibi ülkeden Karman Kaur Thandi, ikinci turda Taylandlı Mananchaya Sawangkaew'i yenen Berfu Cengiz, çeyrek finale kaldı.

Büyük Britanyalı sporculardan 2 numaralı seribaşı Jodie Anna Burrage'yi çeyrek finalde, 3 numaralı seribaşı Francesca Jones'ı da 3-6, 6-2 ve 7-6'lık setlerle yarı finalde mağlup eden milli tenisçi, adını finale yazdırdı.

Milli sporcu, 25K seviyesindeki ilk tekler finaline Hindistan'da yükseldi. Berfu Cengiz, finalde ev sahibi ülkeden 1 numaralı seribaşı Ankita Raina ile karşılaşacak.

Hindistan, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:20 Kaynak: AA
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