Milli tenisçi Berfu Cengiz, Hindistan'da finalde kaybetti

Hindistan'da düzenlenen Jodhpur Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Berfu Cengiz, tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden Ankita Raina'ya 2-0 mağlup oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Berfu Cengiz, 25 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde 1 numaralı seribaşı Ankita Raina ile karşılaştı.

Rakibine 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilen Berfu, turnuvayı finalist olarak tamamladı.