Milli tenisçi Berfu Cengiz, Hindistan'da finalde kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli tenisçi Berfu Cengiz, Hindistan'da finalde kaybetti - Son Dakika Spor

Milli tenisçi Berfu Cengiz, Hindistan'da finalde kaybetti

6 saat önce

Hindistan'da düzenlenen Jodhpur Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Berfu Cengiz, tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden Ankita Raina'ya 2-0 mağlup oldu.

Milli tenisçi Berfu Cengiz, Hindistan'da finalde kaybetti, System.String[]

Hindistan'da düzenlenen Jodhpur Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Berfu Cengiz, tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden Ankita Raina'ya 2-0 mağlup oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Berfu Cengiz, 25 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde 1 numaralı seribaşı Ankita Raina ile karşılaştı.

Rakibine 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilen Berfu, turnuvayı finalist olarak tamamladı.

Hindistan, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:50 Kaynak: AA
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