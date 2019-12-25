Milli tenisçi Çağla Büyükakçay: 2020'de hedefim tekrar ilk 100'e girmek

"2019 daha sağlıklı oynayabildiğim bir sene oldu"

"Tenis Ligi'nin önemi çok büyük"

"Altyapı başarılarla doğru orantılı"

Nesrin AYDIN YALDIZ/İSTANBUL, - Milli tenisçi Çağla Büyükakçay , gelecek yıl hedefinin dünya sıralamasında tekrar ilk 100'e girmek olduğunu söyledi.

Türk tenisinin önemli isimlerinden Çağla Büyükakçay, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunarak 2020 hedeflerini anlattı, tenisteki altyapı çalışmalarını değerlendirdi.

"2019 DAHA SAĞLIKLI OYNAYABİLDİĞİM BİR SENE OLDU"

Çağla Büyükakçay, iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini belirterek, "2019 yılı sakatlığımın iyiye gittiği, daha sağlıklı oynayabildiğim ve yeniden yükseldiğim bir sene oldu. Tekrar ilk 100'e girdim ve şu anda 2020 için grand slam'leri oynamaya tekrar hak kazandım. Birazcık daha toparlama hem de her şeyden önemlisi daha sağlıklı oynayabildiğim bir sene oldu. Şimdi zaten olimpiyatlardan dolayı 2020 daha önemli bir sene. 2020'nin zemin hazırlamak için verimli ve olumlu bir sene olduğunu düşünüyorum. 2020'deki hedefim tekrar ilk 100'e girmek ve olimpiyatlarda yer almak" dedi.

"TENİS LİGİ'NİN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK"

Tenis Ligi'nin önemini vurgulayan 30 yaşındaki sporcu, 16 yıldır ENKA Spor Kulübü'nü temsil ettiğini ve maçların kulübünde oynanacak olması nedeniyle heyecanlı olduğunu belirtti. Büyükakçay, "Ben maalesef bir rahatsızlık geçiriyorum ve kortta olamayacağım. Mücadeleli, iyi maçlar olacağını düşünüyorum. Tenis Ligi bizim sporumuz için çok değerli. Bütün arkadaşlarımızı teniste tutuyor. Çok tenis oynanma sayısı artarsa o kadar çok başarı çıkar. Bu yüzden Tenis Ligi'nin önemi çok büyük. Tekrar oynanacağı için heyecanlıyım ama ben oynayamayacağımı için de çok üzgünüm" diye konuştu.

"ALTYAPI BAŞARILARILARLA DOĞRU ORANTILI"

Çağla Büyükakçay, Türkiye 'nin genç bir ülke olarak potansiyelinin fazla olduğuna dikkat çekti. Büyükakçay, "Altyapımız bence iyi gidiyor ama daha iyi olabilir. Birazcık bizim yaptığımız başarılarla doğru orantılı. En başarılı olduğum dönemde en çok gördüğüm fark buydu. İnsanların tenis oynadığını, çocukların daha iyi, heyecanlı olduğunu fark ettim. Hep beraber koordine olarak ilerliyor diye düşünüyorum. İyi gidiyoruz. Sayımızın az olmasına rağmen diğer ülkelere göre başarılı buluyorum. Ben gelecekten çok ümitliyim. Türkiye olarak popülasyonu çok genç olan bir ülkeyiz. Tenise olan ilginin artması; ilk önce izleyerek başlayacak sonra yaparak devam edecek. Bizim de sayımız bence gitgide artıyor" ifadelerini kullandı.

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