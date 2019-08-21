Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Açık elemelerinde ikinci turda
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Milli tenisçi Cem İlkel, sezonun son grand slam turnuvası olan ABD Açık elemelerinin ilk turunda Ekvadorlu rakibi Roberto Qurioz'u 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:50 Kaynak: DHA
Milli tenisçi Cem İlkel, sezonun son grand slam turnuvası olan ABD Açık elemelerinin ilk turunda Ekvadorlu rakibi Roberto Qurioz'u 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.
Cem İlkel, elemelerin ikinci turunda klasmanın 194'üncü basamağındaki Hollandalı tenisçi Tallon Griekspoor ile eşleşti.
23 yaşındaki milli tenisçi tek erkekler dünya sıralamasında 258'inci basamakta yer alıyor.
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