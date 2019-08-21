Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Açık elemelerinde ikinci turda

Milli tenisçi Cem İlkel, sezonun son grand slam turnuvası olan ABD Açık elemelerinin ilk turunda Ekvadorlu rakibi Roberto Qurioz'u 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.Cem İlkel, elemelerin ikinci turunda klasmanın 194'üncü basamağındaki Hollandalı tenisçi Tallon Griekspoor ile eşleşti.23 yaşındaki milli tenisçi tek erkekler dünya sıralamasında 258'inci basamakta yer alıyor.