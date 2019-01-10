Milli Tenisçi Cem İlkel, Avustralya Açık'a Veda Etti

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde mücadele eden milli tenisçi Cem İlkel, Portekizli Joao Domingues'e 2-1 yenilerek elendi.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde mücadele eden milli tenisçi Cem İlkel, Portekizli Joao Domingues'e 2-1 yenilerek elendi.



Avustralya'nın Melbourne kentinde ana tablo maçları 14-27 Ocak tarihlerinde yapılacak turnuvanın elemelerinin 2. turunda dünya sıralamasında 252'nci sıradaki milli tenisçi Cem İlkel, 225'inci sıradaki Portekizli Joao Domingues ile karşılaştı.



Melbourne Park'taki oynanan maçın ilk setini Cem İlkel, 25 yaşındaki Domingues karşısında 7-6 kazandı.



Setin sona ermesiyle sağ ayak başparmağındaki bir sorun yüzünden sağlık molası alan ve parmağına bandaj uygulanan 23 yaşındaki Cem İlkel, ikinci seti 6-3, üçüncü seti ise 6-4 kaybederek turnuvadan elendi.



Cem İlkel'in elenmesiyle Avustralya Açık'ta tek erkekler ve tek kadınlarda Türkiye'yi temsil edecek tenisçi kalmadı.



Milli tenisçi Pemra Özgen dün Lüksemburglu Mandy Minella ile oynadığı maçı 2-1 kaybederek turnuvaya veda etmişti.

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