Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'da finalde - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'da finalde - Son Dakika Spor

Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'da finalde

6 saat önce

Milli tenisçi Cem İlkel, kariyerinin ATP Challenger düzeyindeki üçüncü finalini Fransa'nın Quimper şehrinde katıldığı Open Quimper Bretagne Occidentale turnuvasında yakaladı.

Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'da finalde, System.String[]

Milli tenisçi Cem İlkel, kariyerinin ATP Challenger düzeyindeki üçüncü finalini Fransa'nın Quimper şehrinde katıldığı Open Quimper Bretagne Occidentale turnuvasında yakaladı. İlkel, yarı finalde karşılaştığı Slovak rakibi Lukas Lacko'yu 2-1 yenerek şampiyonluk maçındaki yerini aldı.

Üst üste etkileyici galibiyetlere imza atarak geldiği yarı finalde 3 numaralı seribaşı eski dünya 44 numarası Lacko ile karşılaşan İlkel birinci servislerinden %80 ile puan çıkardığı ve 14 ace kaydettiği buluşmada rakibini 6-3, 6-7, 7-6'lık setlerle yenerek adını finale yazdıran taraf oldu. 2 saat 23 dakika sonunda galibiyete uzanan Cem, 2016 TEB İzmir Cup'ın ve 2017 Karshi Challenger'ın ardından üçüncü kez bir ATP Challenger turnuvasında şampiyonluk için korta çıkacak. İlkel, 46 bin euro ödüllü Open Quimper Bretagne Occidentale 'in finalinde ev sahibi ülkeden klasmanın 201. basamağındaki Maxime Janvier ile karşı karşıya gelecek. Daha önceki dört karşılaşmanın üçü İlkel, biri ise Janvier'in galibiyetiyle sonuçlandı.


- Ankara
Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:56 Kaynak: DHA
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