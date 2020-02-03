Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'da şampiyon oldu!

Milli tenisçi, Challenger seviyesinde ilk, toplamda ise 5. şampiyonluğuna ulaştı.

5 numaralı seribaşı Janvier'i 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Cem İlkel, kariyerinin ilk Challenger zaferini elde etti.

24 yaşındaki Cem İlkel, toplam 46 bin avro ödüllü Quimper Bratagne Occidentale ATP Challenger Turnuvası'nın finalinde Fransız Maxime Janvier ile

Haber Yayın Tarihi:

Emre Belözoğlu maç sonu Obi Mikel ile yaşananları anlattı

Obi Mikel: Emre Belözoğlu bana ve aileme küfür etti