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Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'da şampiyon oldu!
6 saat önce
24 yaşındaki Cem İlkel, toplam 46 bin avro ödüllü Quimper Bratagne Occidentale ATP Challenger Turnuvası'nın finalinde Fransız Maxime Janvier ilekarşı karşıya geldi.
24 yaşındaki Cem İlkel, toplam 46 bin avro ödüllü Quimper Bratagne Occidentale ATP Challenger Turnuvası'nın finalinde Fransız Maxime Janvier ile
karşı karşıya geldi.
5 numaralı seribaşı Janvier'i 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Cem İlkel, kariyerinin ilk Challenger zaferini elde etti.
Milli tenisçi, Challenger seviyesinde ilk, toplamda ise 5. şampiyonluğuna ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:43
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