Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'da şampiyon oldu! - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'da şampiyon oldu! - Son Dakika Spor

Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'da şampiyon oldu!

6 saat önce

24 yaşındaki Cem İlkel, toplam 46 bin avro ödüllü Quimper Bratagne Occidentale ATP Challenger Turnuvası'nın finalinde Fransız Maxime Janvier ilekarşı karşıya geldi.

Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'da şampiyon oldu!, System.String[]

24 yaşındaki Cem İlkel, toplam 46 bin avro ödüllü Quimper Bratagne Occidentale ATP Challenger Turnuvası'nın finalinde Fransız Maxime Janvier ile


karşı karşıya geldi.


5 numaralı seribaşı Janvier'i 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Cem İlkel, kariyerinin ilk Challenger zaferini elde etti.


Milli tenisçi, Challenger seviyesinde ilk, toplamda ise 5. şampiyonluğuna ulaştı.


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:43 
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