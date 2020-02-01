Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'da yarı finalde - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'da yarı finalde - Son Dakika Spor

Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'da yarı finalde

6 saat önce

Fransa'daki ATP Challenger turnuvasında Çek rakibi Vit Kopriva'yı saf dışı bırakan Cem İlkel, yarı finale yükseldi.

Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'da yarı finalde, System.String[]

Fransa'daki ATP Challenger turnuvasında Çek rakibi Vit Kopriva'yı saf dışı bırakan Cem İlkel, yarı finale yükseldi.

2020'ye ATP ana tablo galibiyetiyle başlayan ve son zamanlarda yükselen bir performans grafiği çizen 24 yaşındaki milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'nın Ouimper şehrindeki 46 bin dolar ödüllü Open Quimper Bratagne Occidentale ATP Challenger turnuvasında adını son dörde yazdırdı.

Sırasıyla Norveçli, Sırp ve Fransız rakiplerini eleyerek geldiği çeyrek finalde Çek sporcu Vit Kopriva ile karşılaşan Cem İlkel, 2 saat 4 dakika süren üç set sonunda galibiyete uzandı. Yedi kez servis kırdığı ve on dört ace kaydettiği maçta rakibini 6-2, 6-7, 6-1'le geçen Cem İlkel, yarı finalde 3 numaralı seribaşı Slovak Lukas Lacko ile eşleşti.

İki sporcu daha önce iki kez karşılaşmış 2016 İzmir Challenger'da Cem İlkel rakibini 6-2, 6-3 yenerek yarı finale yükselmiş, 2019 Gwangju Challenger'da ise ilk seti 6-2 Cem İlkel önde bitirmiş, ikinci sette 4-0 Lacko öndeyken Cem İlkel sakatlığı dolayısıyla maçı bırakmıştı.


Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:46 Kaynak: DHA
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