Son Dakika Haberleri: Milli tenisçi İpek Öz, Antalya'da şampiyon
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Milli tenisçi İpek Öz, Antalya'da şampiyon

6 saat önce

Milli tenisçi İpek Öz, profesyonel kariyerinin ikinci tekler zaferine Antalya'da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası GD Tennis Cup Series'te ulaştı.

Milli tenisçi İpek Öz, Antalya'da şampiyon, System.String[]

Milli tenisçi İpek Öz, profesyonel kariyerinin ikinci tekler zaferine Antalya'da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası GD Tennis Cup Series'te ulaştı. 20 yaşındaki milli sporcu, çiftler kategorisinde ise Ukraynalı partneri Viktoriya Petrenko ile ikincilik elde etti.

Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası'ndaki tekler ve çiftler şampiyonluğunun ardından yükselen bir performans grafiği çizmeye devam eden İpek Öz, final karşılaşmasında bir numaralı seribaşı Çek raket Johana Markova'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğu göğüsledi. Hava muhalefeti nedeniyle sarkan turnuvada bugün tekler ve çiftler yarı finali, tekler ve çiftler finali olmak üzere 4 maça çıkan Öz, gün içerisinde toplam 4 saat 48 dakika kortta mücadele verdi. Günün son maçında kıyasıya bir mücadelenin ardından temsilcimiz İpek Öz ve Ukraynalı partneri Viktoriya Petrenko, Çek raketler Johana Markova - Nika Radisic'e 4-6 ve 5-7'lik setlerle 2-0 kaybederek turnuvayı çiftler kategorisinde ise finalist olarak tamamladı.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:43 Kaynak: DHA
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