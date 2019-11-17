Son Dakika Haberleri: Milli tenisçi İpek Öz, Antalya'da şampiyon oldu
Son Dakika Spor Milli tenisçi İpek Öz, Antalya'da şampiyon oldu - Son Dakika Spor

Milli tenisçi İpek Öz, Antalya'da şampiyon oldu

6 saat önce

Milli tenisçi İpek Öz, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası GD Tenis Kupası Serisi'nde şampiyon oldu.

Milli tenisçi İpek Öz, Antalya'da şampiyon oldu, System.String[]

Milli tenisçi İpek Öz, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası GD Tenis Kupası Serisi'nde şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İpek Öz, 15 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde Çek Johana Markova'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi. 20 yaşındaki tenisçi, kariyerinde ikinci tekler şampiyonluğunu elde etti.

İpek, çiftler kategorisinde ise Ukraynalı partneri Viktoriya Petrenko ile ikinciliğe ulaştı. İpek ve partneri, Çek tenisçiler Johana Markova-Nika Radisic'e 4-6, 5-7'lik setlerle 2-0 kaybederek turnuvayı çiftler kategorisinde ikinci olarak tamamladı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


4 yaşındaki Öykü'nün sağlık durumu hakkında annesinden açıklama: Kritik süreç 2 yıl devam edecek
Motosikletin çarptığı, üzerinden otomobil geçen kadın öldü ATP'de şampiyon Tsitsipas 1925 senesinden beri ilk kez A Milli Takım'ın galibiyet sayısı mağlubiyet sayısını geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 06:14:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli tenisçi İpek Öz, Antalya'da şampiyon oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]