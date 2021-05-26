Milli tenisçi Pemra Özgen, Fransa Açık'a elemelerde veda etti

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris 'te düzenlenen toprak kort turnuvasının tek kadınlar elemelerinde Pemra Özgen, ABD'li Grace Min ile karşılaştı.

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