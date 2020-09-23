Milli tenisçi Pemra Özgen, Fransa Açık'ta ana tabloya kalamadı

Pemra, ilk seti 7-5 almasına rağmen ikinci seti 6-3, üçüncü seti de 7-5 kaybetti.

Kılıçdaroğlu, CHP'deki "Atatürk" kriziyle ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: Aynı kişiyi anlatıyorsunuz