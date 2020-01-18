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Milli tenisçi Umut Akkoyun, Antalya'da çiftlerde şampiyon
13 dakika önce
19 yaşındaki milli sporcu Umut Akkoyun, kariyerinin ilk çiftler zaferine Belçikalı partneri Julien Cagnina ile birlikte Antalya'da düzenlenen Sahinler Cup Series Turnuvası'nda uzandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:58 Kaynak: DHA
19 yaşındaki milli sporcu Umut Akkoyun, kariyerinin ilk çiftler zaferine Belçikalı partneri Julien Cagnina ile birlikte Antalya'da düzenlenen Sahinler Cup Series Turnuvası'nda uzandı.
Toprak zeminde gerçekleşen 15 bin dolar ödüllü organizasyonda mücadele veren Akkoyun ve Cagnina, finalde 2 numaralı seribaşları İtalyan tandem Alessandro Petrone/Luca Prevosto ile karşılaştı. Beş defa servis kırdıkları buluşmadan 1 saat 11 dakika sonunda 6-3, 6-4'le üstün ayrılan Akkoyun/Cagnina ikilisi şampiyonluğa ulaştı.
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