Milli tenisçi Umut Akkoyun, Antalya'da çiftlerde şampiyon - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli tenisçi Umut Akkoyun, Antalya'da çiftlerde şampiyon - Son Dakika Spor

Milli tenisçi Umut Akkoyun, Antalya'da çiftlerde şampiyon

13 dakika önce

19 yaşındaki milli sporcu Umut Akkoyun, kariyerinin ilk çiftler zaferine Belçikalı partneri Julien Cagnina ile birlikte Antalya'da düzenlenen Sahinler Cup Series Turnuvası'nda uzandı.

Milli tenisçi Umut Akkoyun, Antalya'da çiftlerde şampiyon, System.String[]

19 yaşındaki milli sporcu Umut Akkoyun, kariyerinin ilk çiftler zaferine Belçikalı partneri Julien Cagnina ile birlikte Antalya'da düzenlenen Sahinler Cup Series Turnuvası'nda uzandı.

Toprak zeminde gerçekleşen 15 bin dolar ödüllü organizasyonda mücadele veren Akkoyun ve Cagnina, finalde 2 numaralı seribaşları İtalyan tandem Alessandro Petrone/Luca Prevosto ile karşılaştı. Beş defa servis kırdıkları buluşmadan 1 saat 11 dakika sonunda 6-3, 6-4'le üstün ayrılan Akkoyun/Cagnina ikilisi şampiyonluğa ulaştı.


Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:58 Kaynak: DHA
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