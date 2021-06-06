Milli tenisçi Yankı Erel, Tunus'ta şampiyon oldu

Final karşılaşmasında 1 numaralı seribaşı Arjantinli Santiago Fa Rodriguez Taverna'yı 4-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenen 20 yaşındaki Yankı, 3. tekler şampiyonluğu elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yankı Erel, M15 Magic Hotel Tours'ta çeyrek finalde Almanya 'dan Robert Strombachs, yarı finalde Yeni Zelanda 'dan Ajeet Rai'yi yenerek finale yükseldi.

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