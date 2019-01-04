Milli Tenisçiden Başkan Savaş'a Ziyaret
9 dakika önce
KOZA World Of Sports 12 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvası'nda erkekler ikinciliğini kazanan Hataylı başarılı tenisçi Haydar Cem Gökpınar, HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret etti.
Tenis hayatına küçük yaşta başlayan ve sergilediği üstün performansla Türk milli takımına seçilen Haydar Cem Gökpınar, 7-14 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen KOZA World Of Sports turnuvasında sağladığı başarı ile adını şampiyonlar listesine yazdırdı.
Oynadığı maçlarda üstün performansıyla milli takıma seçilen ve bu başarısının ardından katıldığı turnuvada kendi kategorisinde ikincilik almaya hak kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor sporcusu Haydar Cem Gökpınar'ı tebrik eden Başkan Savaş,genç sporcuya spor hayatında başarılarının devamını diledi.
Milli tenisçi Haydar Cem Gökpınar da, spora ve sporcuya verdiği destekle başarılarına katkı sağlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:50 Kaynak: Bültenler
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