Milli Tenisçiler, Avustralya Açık'ta Elemeleri Geçemedi
49 dakika önce
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta genç erkekler kategorisinde mücadele eden Emir Şendoğan ve Berk İlkel, elemelerin ilk turunda organizasyona veda etti.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya
Açık'ta genç erkekler kategorisinde mücadele eden Emir Şendoğan ve Berk İlkel, elemelerin ilk turunda organizasyona veda etti. Türkiye Tenis
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada Emir Şendoğan, Rus Egor Agafonov'a 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenildi.
Diğer milli sporcu Berk İlkel de Güney
Afrikalı Joubert Klopper'a 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.
Böylece Türk tenisçiler Emir ve Berk, turnuvadan elendi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:15 Kaynak: AA
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