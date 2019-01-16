Son Dakika Haberleri: Milli Tenisçiler, Avustralya Açık'ta Elemeleri Geçemedi

Milli Tenisçiler, Avustralya Açık'ta Elemeleri Geçemedi

49 dakika önce

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta genç erkekler kategorisinde mücadele eden Emir Şendoğan ve Berk İlkel, elemelerin ilk turunda organizasyona veda etti.

Milli Tenisçiler, Avustralya Açık'ta Elemeleri Geçemedi, System.String[]
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta genç erkekler kategorisinde mücadele eden Emir Şendoğan ve Berk İlkel, elemelerin ilk turunda organizasyona veda etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada Emir Şendoğan, Rus Egor Agafonov'a 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenildi.

Diğer milli sporcu Berk İlkel de Güney Afrikalı Joubert Klopper'a 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.

Böylece Türk tenisçiler Emir ve Berk, turnuvadan elendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:15 Kaynak: AA

Türkiye, Tenis, Avustralya, Spor
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