Milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ile Altuğ Çelikbilek, Fransa Açık'a elemelerde veda etti

Tek erkekler ikinci tur elemelerinde ise dünya 238 numarası Altuğ Çelikbilek, elemelerin 2 numaralı seribaşı tenisçisi Kolombiyalı Daniel Elahi Galan'a 1 saat 3 dakika süren mücadelenin ardından 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Bir saat 10 dakika süren karşılaşmayı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kaybeden Çağla Büyükakçay, turnuvadan elendi.

Teniste sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) rakiplerine yenilen Çağla Büyükakçay ile Altuğ Çelikbilek, elemelerin ikinci turunda turnuvaya veda etti.

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