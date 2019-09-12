Son Dakika Haberleri: Milli tenisçiler danimarka deplasmanında
Son Dakika Spor Haber

Milli tenisçiler danimarka deplasmanında

1 saat önce

Davis Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 2'nci Grup'taki Türkiye - Danimarka 1'inci tur serisinin maç programı ev sahibi Danimarka'nın Vejlby-Risskov Hallen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli oldu.

Milli tenisçiler danimarka deplasmanında, System.String[]

Davis Cup Avrupa/ Afrika Bölgesi 2'nci Grup'taki Türkiye - Danimarka 1'inci tur serisinin maç programı ev sahibi Danimarka'nın Vejlby-Risskov Hallen Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli oldu.

13-14 Eylül tarihleri arasında kapalı alanda ve sert zeminde gerçekleşecek organizasyonda serinin ilk gününde iki tekler maçı oynanacak. TSİ 17.00'de başlayacak ilk karşılaşmada Cem İlkel, Christian Sigsgaard ile mücade edecek. Ardından başlayacak ikinci mücadelede ise Altuğ Çelikbilek ile Holger Vitus Nødskov Rune korta çıkacak.

Her iki ekibin Davis Cup 2'nci Grup'taki kaderinin belli olacağı serinin ikinci günündeki çiftler maçında Sarp Ağabigün - Yankı Erel ile Johannes Ingildsen- Frederik Lochte Nielsen karşılaşırken, dördüncü maç Cem İlkel-Holger Vitus Nodskov Rune, beşinci maç ise Altuğ Çelikbilek-Christian Sigsgaard olarak planlandı.

Vejlby Risskov Hallen'daki eşleşmede 3 galibiyete ulaşan takım, Uluslararası Tenis Federasyonu'nun (ITF) 2020'den itibaren yürürlüğe girecek yeni turnuva formatına göre Dünya Grubu 1 Play-Off'ları'na, kaybeden takım ise Dünya Grubu 2 Play-Off'ları'na gidecek.

Danimarka, Avrupa, Afrika, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arda Turan'ın aldığı hapis cezası Avrupa'da gündem oldu
Atletico Madrid, Vedat Muriqi'nin peşine düştü! Bakan Albayrak'tan Merkez Bankası'nın faiz kararına ilk yorum Kafes dövüşü şampiyonu Amanda Nunes, çırılçıplak antrenman yaptı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 21:24:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli tenisçiler danimarka deplasmanında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]