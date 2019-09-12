Milli tenisçiler danimarka deplasmanında

Davis Cup Avrupa/ Afrika Bölgesi 2'nci Grup'taki Türkiye - Danimarka 1'inci tur serisinin maç programı ev sahibi Danimarka'nın Vejlby-Risskov Hallen Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli oldu.

13-14 Eylül tarihleri arasında kapalı alanda ve sert zeminde gerçekleşecek organizasyonda serinin ilk gününde iki tekler maçı oynanacak. TSİ 17.00'de başlayacak ilk karşılaşmada Cem İlkel, Christian Sigsgaard ile mücade edecek. Ardından başlayacak ikinci mücadelede ise Altuğ Çelikbilek ile Holger Vitus Nødskov Rune korta çıkacak.

Her iki ekibin Davis Cup 2'nci Grup'taki kaderinin belli olacağı serinin ikinci günündeki çiftler maçında Sarp Ağabigün - Yankı Erel ile Johannes Ingildsen- Frederik Lochte Nielsen karşılaşırken, dördüncü maç Cem İlkel-Holger Vitus Nodskov Rune, beşinci maç ise Altuğ Çelikbilek-Christian Sigsgaard olarak planlandı.

Vejlby Risskov Hallen'daki eşleşmede 3 galibiyete ulaşan takım, Uluslararası Tenis Federasyonu'nun (ITF) 2020'den itibaren yürürlüğe girecek yeni turnuva formatına göre Dünya Grubu 1 Play-Off'ları'na, kaybeden takım ise Dünya Grubu 2 Play-Off'ları'na gidecek.