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Milli tenisçilerden ilk gün 2 galibiyet

19 dakika önce

Teniste Davis Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Grup'taki Türkiye-Danimarka 1. tur serisi, Cem İlkel ve Altuğ Çelikbilek'in deplasmanda aldıkları galibiyetlerle başladı.

Milli tenisçilerden ilk gün 2 galibiyet, System.String[]

Teniste Davis Cup Avrupa/ Afrika Bölgesi 2. Grup'taki Türkiye- Danimarka 1. tur serisi, Cem İlkel ve Altuğ Çelikbilek'in deplasmanda aldıkları galibiyetlerle başladı.
Erkekler tenisinin Dünya Kupası niteliğindeki organizasyonun ev sahibi Danimarka'nın Aarhus kentindeki Vejlby-Risskov Hallen Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ilk müsabakalarında Ay yıldızlılar hanemize 2 puanı yazdırdı.
Kariyerinin 16'ncı Davis Cup tekler maçında Christian Sigsgaard ile mücadele eden İlkel, 2 saat 37 dakika sonunda Milli Takımın hanesine ilk puanı yazdırdı. 24 yaşındaki İlkel, Danimarkalı rakibi Sigsgaard'ı 7-6, 6-7, 6-2'lik setlerle mağlup ederek Türkiye'yi 1-0 öne taşıdı.
Eşleşmenin ikinci maçında korta çıkan Altuğ Çelikbilek ise Roland Garros Junior 2019 şampiyonu Holger Rune'u 6-4, 1-6, 7-6'lık setlerle mağlup etti. 7'nci kez Davis Cup tekler maçına çıkan 23 yaşındaki milli sporcu, Davis Cup kariyerinde 2'nci tekler zaferini elde etti ve serideki skoru 2-0'a getiren isim oldu.
Kaptanlığını Haluk Akkoyun'un yaptığı; Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Ergi Kırkın, Sarp Ağabigün ve Yankı Erel'den oluşan Ay-yıldızlıların Dünya Grubu 1 Play-off'ları'na gidebilmek için kalan 3 maçtan birini kazanmaları yeterli olacak. Her iki ekibin Davis Cup 2. Grup'taki kaderinin belli olacağı serinin ikinci günündeki çiftler maçı bugün TSİ 13.00'de başlayacak. Sarp Ağabigün-Yankı Erel ikilisi Johannes Ingildsen-Frederik Lochte Nielsen çiftiyle karşı karşıya gelecek. Ardından oynanacak dördüncü maçta Cem İlkel-Holger Vitus Nodskov Rune, 5'inci maçta ise Altuğ Çelikbilek-Christian Sigsgaard ile korta çıkacak.


Danimarka, Türkiye, Avrupa, Afrika, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:17 Kaynak: DHA
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