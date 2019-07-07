Milli tenisçilerden Sırbistan'da şampiyonluk
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Milli tenisçiler İpek Öz ile Melis Sezer, Sırbistan'da düzenlenen Prokuplje Açık'ta çift kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:24 Kaynak: AA
Milli tenisçiler İpek Öz ile Melis Sezer
, Sırbistan'da düzenlenen Prokuplje Açık'ta çift kadınlarda şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Tenis
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İpek Öz ile Melis Sezer, 15 bin dolar ödüllü turnuvanın çift kadınlar finalinde Nefisa Berberovic (Bosna Hersek)-Veronika Erjavec (Slovenya
) ikilisiyle karşılaştı.
Turnuvanın 1 numaralı seribaşı çiftini 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup eden İpek ile Melis, şampiyon oldu.
İpek-Melis çifti bu zaferle üst üste 2'nci, toplamda ise 5. şampiyonluğunu elde etti.
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