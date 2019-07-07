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Milli tenisçilerden Sırbistan'da şampiyonluk

21 dakika önce

Milli tenisçiler İpek Öz ile Melis Sezer, Sırbistan'da düzenlenen Prokuplje Açık'ta çift kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.

Milli tenisçilerden Sırbistan'da şampiyonluk, System.String[]
Milli tenisçiler İpek Öz ile Melis Sezer, Sırbistan'da düzenlenen Prokuplje Açık'ta çift kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İpek Öz ile Melis Sezer, 15 bin dolar ödüllü turnuvanın çift kadınlar finalinde Nefisa Berberovic (Bosna Hersek)-Veronika Erjavec (Slovenya) ikilisiyle karşılaştı.
Turnuvanın 1 numaralı seribaşı çiftini 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup eden İpek ile Melis, şampiyon oldu.
İpek-Melis çifti bu zaferle üst üste 2'nci, toplamda ise 5. şampiyonluğunu elde etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:24 Kaynak: AA
Sırbistan Karadağ, Bosna - Hersek, Melis Sezer, Slovenya, Spor
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