Milli tren 29 mayıs'ta test edilecek - Son Dakika

Milli tren 29 Mayıs'ta test edilecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan milli tren setini inceleyerek, '3 seti 29 Mayıs'ta raylara indirerek test etmeye başlayacaklar. Testlere göre Eylül ayında vatandaşlarımızda bu trenleri kullanacakö dedi.

2020 Yatırım Planı kapsamında Milli Tren Seti'nin üretimini gerçekleştirecek olan Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.?nin (TÜVASAŞ) Sakarya'daki fabrikasını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fabrika yetkililerinden tren setiyle ilgili olarak bilgi aldı. Fabrikadaki üretim hattında incelemelerde bulunan Bakan Varank, lokomotif ve ilk vagon kısmı tamamlanan ilk prototipi inceledi.

Bakan Varank, ilk 3 setin 29 Mayıs'ta raylara indirileceğini açıklayarak, 'Yatırım programında hızlı trenlerin 56 setinin TÜVASAŞ'tan temin edilmesi yayınlandı. Bu manada fabrikayı ziyaret etmek istedim.ö dedi.

Milli trenin yerlileştirilmesinin önemli bir kabiliyet olduğunu ifade eden Bakan Varank, 'Burası Türkiye için çok önemli bir altyapı. Milli hızlı trenlerimizi entegre bir şekilde tasarımdan son noktaya kadar üretebildiğimiz bir tesisten bahsediyoruz. Burada görmüş olduğunuz ürün, tasarımından başlayarak burada üretilen, 160 kilometre hız yapabilen ve mevcut hatlarımızda çalışabilen bir tren seti. Burada gördüğümüz setin en önemli özelliği tedarikçiler vasıtasıyla bu setlerin yüksek oranda millileştirilmesi. Burada ASELSAN, YASKAR gibi firmalar trenin paydaşı oldu. Bu firmalar trenin çeşitli parçalarını yerlileştiriyor, bu bizim için önemli bir kabiliyet. Biz bundan sonra kendi yerli ve milli markamızı oluşturup hem kendi ihtiyacımız olan trenlerimizi üretmek hem de dünyada global ve rekabetçi bir oyuncu olmak istiyoruz. Ben burada çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.ö diye konuştu.

Milli Trenin Eylül Ayı içerisinde kullanılmaya başlanacağının müjdesini veren Bakan Varank, 'Burada bulunan 3 set treni 29 Mayıs'ta raylara indirerek test etmeye başlayacaklar. Bu senenin sonuna kadar inşallah kullanılmaya başlayacaklar. Testlere göre Eylül ayında bu trenler inşallah vatandaşlarımız tarafından kullanılmaya başlanacakö dedi.