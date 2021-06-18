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Milli triatlet Gültiğin Er, İspanya'da bölgesel yarışa katılacak - Son Dakika

Milli triatlet Gültiğin Er, İspanya'da bölgesel yarışa katılacak

18.06.2021 18:32
Milli triatlet Gültiğin Er, İspanya'da bölgesel yarışa katılacak, System.String[]

Milli triatlet Gültiğin Er, yarın İspanya'da yapılacak bölgesel yarış A Coruna'da mücadele edecek.

Milli triatlet Gültiğin Er, yarın İspanya'da yapılacak bölgesel yarış A Coruna'da mücadele edecek.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, İspanya'da triatlon yarışlarının lig sistemi ile yapıldığını belirtilerek, Gültiğin'in bir üst lige yükselmek için yarışacağı aktarıldı.

A Coruna'da yarın akşam koşulacak yarışın sonuçlarının bireysel olarak değerlendirmeye alınacağı kaydedildi.

Triatlon, İspanya, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli triatlet Gültiğin Er, İspanya'da bölgesel yarışa katılacak - Son Dakika Spor


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