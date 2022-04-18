Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti (3) - Son Dakika
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Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti (3)

18.04.2022 19:05
Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti (3)

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJIGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden triatlon sporcusu Ata Yahşi için taziye mesajı yayımladı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden triatlon sporcusu Ata Yahşi için taziye mesajı yayımladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada Bakan Kasapoğlu, şu ifadelere yer verdi: "Milli sporcumuz Ata Yahşi'nin Mersin'de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası yarışmaları dönüşünde trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, aynı kazada yaralanan diğer bir triatlon sporcumuz Onur Calp'e acil şifalar dilerim."

Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa), -


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Mehmet Kasapoğlu, Triatlon, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti (3) - Son Dakika


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