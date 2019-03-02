Milli uçak envantere 12 yıl sonra alınacak
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milli uçağın 7 yıl sonra uçuşlara başlayacağını, envantere ise 12 yıl sonra alınacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milli uçağın 7 yıl sonra uçuşlara başlayacağını, envantere ise 12 yıl sonra alınacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:35
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