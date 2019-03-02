Milli uçak envantere 12 yıl sonra alınacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milli uçağın 7 yıl sonra uçuşlara başlayacağını, envantere ise 12 yıl sonra alınacağını söyledi.

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Beşiktaş'ın Gündeminde Yer Alan Mircea Lucescu: Şu Anda Her Şey Olabilir