Son Dakika Haberleri: Milli uçak envantere 12 yıl sonra alınacak

Milli uçak envantere 12 yıl sonra alınacak

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milli uçağın 7 yıl sonra uçuşlara başlayacağını, envantere ise 12 yıl sonra alınacağını söyledi.

Milli uçak envantere 12 yıl sonra alınacak, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milli uçağın 7 yıl sonra uçuşlara başlayacağını, envantere ise 12 yıl sonra alınacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:35 

Ekonomi
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