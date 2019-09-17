Son Dakika Haberleri: Milli uçan araba "Cezeri" görücüye çıktı
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Milli uçan araba "Cezeri" görücüye çıktı

1 saat önce

Baykar, Cezeri Uçan Araba'yı ilk kez, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) sergiledi.

Milli uçan araba

Baykar, Cezeri Uçan Araba'yı ilk kez, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) sergiledi.

İstanbul, Türkiye, Araba, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:15 
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