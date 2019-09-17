Milli uçan araba "Cezeri" görücüye çıktı
1 saat önce
Baykar, Cezeri Uçan Araba'yı ilk kez, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) sergiledi.
Baykar, Cezeri Uçan Araba'yı ilk kez, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) sergiledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:15
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