Son Dakika Haberleri: Milli uçan arabanın prototipi hazır
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Milli uçan arabanın prototipi hazır

2 saat önce

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli uçan arabası olacak "CEZERİ"nin prototipini hazırladıklarını açıkladı.

Milli uçan arabanın prototipi hazır, System.String[]
Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli uçan arabası olacak "CEZERİ"nin prototipini hazırladıklarını açıkladı.
Selçuk Bayraktar, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:09 
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