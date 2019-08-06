Milli uçan arabanın prototipi hazır
2 saat önce
Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli uçan arabası olacak "CEZERİ"nin prototipini hazırladıklarını açıkladı.
Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye
Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar
, Türkiye'nin ilk milli uçan arabası olacak "CEZERİ"nin prototipini hazırladıklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:09
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