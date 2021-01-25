"Milli uçan arabaya" imza atmak isteyenler TEKNOFEST'te yarışacak - Son Dakika

"Milli uçan arabaya" imza atmak isteyenler TEKNOFEST'te yarışacak

25.01.2021 17:01

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenecek Uçan Araba Tasarım Yarışması'nın başvuruları 28 Şubat'a kadar devam edecek.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenecek Uçan Araba Tasarım Yarışması'nın başvuruları 28 Şubat'a kadar devam edecek.

TEKNOFEST açıklamasına göre, 20. yüzyılın başından beri gerçekleştirilmeye çalışılan, kişisel ya da toplu taşıma amacıyla hem karada hem havada seyredebilen bir araç fikrinin yakın gelecekte hayata geçmesi hiç de uzak görünmüyor.

Geleceğin araçlarından biri olarak görülen "uçan araba" alanında düzenlenen Uçan Araba Tasarım Yarışması ile amaçlanan; yoğun nüfus bölgeleri de dahil, yaşam bölgelerinde veya yerleşim bölgeleri arasında bir noktadan diğerine emniyetli bir şekilde seyredebilecek bir "uçan araba" konseptinin ortaya konması olarak tanımlanıyor.

Takımlardan, aynı anda birden fazla uçan arabanın bir şehirde görev yaptığı durumu düşünerek araçların birbirleri ve çevreleriyle güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlayacak tasarımlar yapmaları bekleniyor. Dolayısıyla takımlar, geleceğin uçan arabalarında önemli bir yer teşkil edecek olan hava trafik yönetim sistemi üzerine de çalışacak.

Yarışmacı takımlardan, tasarladıkları uçan arabayı simülasyon ortamında göstermeleri ve bu yıl ek olarak tasarlamış oldukları uçan arabanın ölçeklendirilmiş modelini yapmaları isteniyor. Finalde ise birinciye 45 bin TL, ikinciye 30 bin TL ve üçüncüye 15 bin TL'lik ödül verilecek.

35 farklı teknoloji yarışması gençleri bekliyor

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'nda bu yıl 35 farklı yarışma bulunuyor.

TEKNOFEST 2020'den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez düzenleniyor.

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket'ten World DroneCup'a, Model Uydu'dan Hack İstanbul'a kadar onlarca nefes kesen yarışmalarla Türkiye tarihinin en büyük ödüllü Teknoloji Yarışmaları'nı gerçekleştiriyor.

Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor.

TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 67 paydaş kurumun destekleriyle düzenleniyor.

21-26 Eylül'de yeniden İstanbul'da gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in bir parçası olmak ve başvuruları gerçekleştirmek için https://teknofest.org/yarismalar.html web sitesini ziyaret etmek yeterli oluyor.

Havacılık, Otomobil, Milli, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Milli uçan arabaya' imza atmak isteyenler TEKNOFEST'te yarışacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Hindistan'da aynı anda diş çıkaran iki çocuk, uğursuzluk nedeniyle dişi köpeklerle evlendirildi Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı Putin'e kızından büyük darbe! Luiz, babasının baş düşmanı Aleksey Navalny'yi sosyal medyada takip ediyor Saadet, AK Parti ile ittifak yapar mı? Karamollaoğlu'nun 3 şartı işi çıkmaza sokabilir Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı maaş KAP'a bildirildi Dur durak bilmiyor! Ireland Baldwin kasığındaki dövmeyi göstermek için pijamasını aşağı indirdi Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı
Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı         
16:33
Deprem konutları teslim töreninde alandaki vatandaşların iç içe olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız etti Deprem konutları teslim töreninde alandaki vatandaşların iç içe olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız etti         
16:22
Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'nun annesine hakaret eden şüpheli hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'nun annesine hakaret eden şüpheli hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi         
16:06
Büyük Menderes'te kirlilik 4'üncü seviyeye ulaştı, nehrin rengi siyaha döndü Büyük Menderes'te kirlilik 4'üncü seviyeye ulaştı, nehrin rengi siyaha döndü         
16:04
Çocuğun kanalizasyona attığı fişek, ortalığı savaş alanına çevirdi Çocuğun kanalizasyona attığı fişek, ortalığı savaş alanına çevirdi         
15:50
Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Mart ayını beklemekte fayda var Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Mart ayını beklemekte fayda var         
15:18
Caddebostan Sahili'nde kırmızı yosunlar, lodos nedeniyle kıyıya vurdu Caddebostan Sahili'nde kırmızı yosunlar, lodos nedeniyle kıyıya vurdu         
14:59
FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
14:36
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor         
12:27
Kaçırılan gemicinin son sözleri Kaçırılan gemicinin son sözleri "Korsan bölgesinden geçiyoruz, endişeliyiz" olmuş         
12:15
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu         
12:02
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş         
11:01
Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 17:27:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Milli uçan arabaya" imza atmak isteyenler TEKNOFEST'te yarışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei