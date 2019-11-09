Son Dakika Haberleri: Milli Üretim Üssü'nün temeli atıldı
Son Dakika Ekonomi Milli Üretim Üssü'nün temeli atıldı

Milli Üretim Üssü'nün temeli atıldı

6 saat önce

Milli Üretim Üssü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'nin (TEKMÜSKOOP) temeli Ergene ilçesi sınırları içerisinde yer alan Velimeşe OSB'de düzenlenen törenle atıldı.

Milli Üretim Üssü'nün temeli atıldı, System.String[]

Milli Üretim Üssü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'nin (TEKMÜSKOOP) temeli Ergene ilçesi sınırları içerisinde yer alan Velimeşe OSB'de düzenlenen törenle atıldı.


Törende konuşan ve 2023 yılına ilişkin olarak hazırlanan kalkınma planında özel hedefler belirlediklerini kaydeden Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Hedefimiz bu plan döneminde 64 tane yeni organize sanayi bölgesinin devreye girmesi 31 tane sanayi sitesinin, 18 tane endüstri bölgesinin devreye girmesini planlıyoruz. Bu dönemde organize sanayi bölgelerinin, küçük sanayi sitelerinin, orta ölçekli sanayi bölgelerinin altyapılarını yapmak için de plan çalışmalarında 8 milyar lira kaynak ön gördük. Çalışmalarımız devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile de çalışmalar yürütüyoruz. Gerekli kaynak temini için de olumlu adımlar atılacağını biliyorum. İnşallah 2020 yılından başlamak üzere bu kaynakları arttırmak suretiyle bu işlerde önemli bir hız alacağız" dedi.


Temeli atılan projenin en önemli anlamını da aktaran Ağbal, "Nasıl Türkiye kabuğuna sığmıyorsa, Türkiye her anlamda büyüyorsa bizim artık sanayici esnafımız da mevcut 100 metrekare, 150 metrekare olan dükkanlarına, iş yerlerine sığmıyor hakikat bu" diye konuştu.


Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Çorlu Kaymakamlığına da vekalet eden Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen temel atma töreninde günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.


Konuşmaların ardından protokol üyeleri butonlara basarak sembolik olarak temel atma törenini tamamladılar. - TEKİRDAĞ

Ergene, OSB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milan'ın 30 milyon euroluk Eljif Elmas planı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım Çin'de insan yüzünü andıran balık görüntülendi! 294 bin TL değer biçildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 23:27:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Üretim Üssü'nün temeli atıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]