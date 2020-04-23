Milli üretime destek için imece usulüyle nohut ektiler - Son Dakika

ELAZIĞ'da, milli üretime destek amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, imece usulüyle nohut ekti.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi ve çeşitli sivil toplum kuruluşunun iş birliğinde, milli üretime destek olmak amacıyla 'Elazığ nohut ekiyor' projesini hayata geçildi. Proje kapsamında merkeze bağlı Harmantepe köyünde, projedeki kurumların çalışanları imece usulüyle nohut ekti.Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, yerli ve milli üretimin devamlılığı için 'Elazığ nohut ekiyor' projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Karahan, projeyi sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürüttüklerini ifade ederek, "Dünya, şu anda bir salgınla mücadele ediyor. Koronavirüsle mücadelede özellikle gıda arzının ne kadar önemli olduğunu ve üretimin devamlılığı noktasında nasıl bir çalışmanın yapılması gerekliliğinin bir kez daha önemini ortaya çıktı. Bizler de tarım ve orman teşkilatları olarak, özellikle kuru fasulye, nohut ve mercimek üretiminin artırılması, yerli ve milli üretimin devamlılığı noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Bugün de bu kapsamda 200 dekarlık alanda bir ekim gerçekleştireceğiz" dedi.