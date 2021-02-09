Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'na muhalefetten ilk yorum Muharrem İnce'den geldi - Son Dakika

Memleket Hareketi'ni başlatan ve CHP'den zehir zemberek sözlerle istifasını açıklayan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"İLERLEME VAR"

Twitter'dan paylaşım yapan Muharrem İnce, şu ifadeleri kullandı:

"2011'de yerli uçağımız göklerde afişlerindeki uçağı hala göklerde göremesek de hedefini kek ve kıraathaneden uzaya doğru çevirmiş olman da bir gelişme, ilerleme var."

10 HEDEF AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 10 yıllık uzay programını açıkladı.

Milli Uzay Programı kapsamında Erdoğan'ın açıkladığı 10 hedef;

