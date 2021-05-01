Milli ve başarılı sporculara yüzde yüz burs imkanı - Son Dakika

Milli ve başarılı sporculara yüzde yüz burs imkanı

01.05.2021 11:38
Milli ve başarılı sporculara yüzde yüz burs imkanı, System.String[]

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Özel Ortaöğretim Kurumları arasında "Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Özel Ortaöğretim Kurumları arasında "Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile 17 Özel Öğretim Kurumları arasında Ulusal ve Uluslararası alanda ülkemizi temsil eden ve ödül alan başarılı sporcu öğrencilerin Özel Öğretim Kurumlarında yüzde 100 burslu olarak eğitim görmeleri için, "Öğrencilerin Eğitiminde İşbirliği Protokolü" imzalandı. Bu protokol ile yüzde 100 burslu olarak eğitim görecek olan ortaöğretim öğrencilerinin aynı zamanda kişisel, sosyal ve sportif gelişmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, ortaöğretim sporcu bursu imza töreninde yaptığı konuşmada, mutabakatla birlikte 90 kontenjanın sporculara verildiğini söyledi. "Gençlik ve Spor Bakanlığımız gençlerimize hem sportif kariyer, hem de akademik kariyer yapma imkanı sundu. Okul ve spor hayatı arasında seçim yapma sorununu ortadan kaldırdı. Şimdilik 16 Özel Ortaöğretim Kurumlarımız ile protokol imzaladık. İnşallah devamı gelecek çalışmalarımız bu yönde. Bu okullarda sporcularımız yüzde 100 burslu bir şekilde eğitim görebilecek. Bu okullarda eğitim gören sporcular, dünyanın her yerinde hem ülkemizi, hem de okullarını temsil edecek, alacakları madalyalarla hepimizi gururlandırmakla kalmayacak, eğitim gördükleri kurumların marka değerine de ciddi katkılar sağlayacaklar. Sporcularımıza bu imkanları sunan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Özel Eğitim Kurumlarına teşekkür ediyorum ve Gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN

Milli ve başarılı sporculara yüzde yüz burs imkanı
Milli ve başarılı sporculara yüzde yüz burs imkanı
Milli ve başarılı sporculara yüzde yüz burs imkanı

Özel Öğretim Kurumları, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli ve başarılı sporculara yüzde yüz burs imkanı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ümit Özat'a Ümit Özat'a "Hain, alçak" diyen gazeteci Ahmet Ercanlar'a aynı sertlikte yanıt: Yalıtımlı cam taktırdık, havlama sesi duyulmuyor Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı
1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı         
14:26
Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı         
14:20
Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor         
13:46
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu         
13:04
Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı         
12:01
Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti         
11:13
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı         
09:46
Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı         
09:27
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu         
00:01
Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek         
21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim         
18:04
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı         
16:18
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 14:55:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli ve başarılı sporculara yüzde yüz burs imkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement