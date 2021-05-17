Milli voleybolcu Arda Bostan: "Avrupa Altın Ligi'nde hedefimiz yine şampiyon olabilmek"

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın pasörü Arda Bostan, hedeflerinin CEV Avrupa Altın Ligi'nde yeniden şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söyledi.

Ay-yıldızlı ekiple CEV Avrupa Altın Ligi'nin hazırlıklarını sürdüren Arda Bostan, Türkiye Voleybol Federasyonun internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Kamp süreci ve hedefleri hakkında değerlendirme yapan Arda, "Kampımızda ikinci haftayı geride bıraktık. İlk haftalara göre artık tempomuzu daha da artırdık. Daha çok topla oynuyoruz. Teknik ve taktiğe daha fazla önem vermeye başladık. Dinamik bir takımız, yaş ortalamamız oldukça genç. Avrupa Altın Ligi'ne son şampiyon olarak iddialı bir şekilde gideceğiz. Hedefimiz yine şampiyon olabilmek. Burada olduğum için çok mutluyum. Umuyorum ki hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Altın Ligi'nde ilk etap karşılaşmaları 28-30 Mayıs'ta Belarus'ta, ikinci etap karşılaşmaları da 4-6 Haziran'da Portekiz'de oynanacak.