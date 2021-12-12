Milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti, Kilis'te yaşam merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Milli voleybolcu ve UNDP Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Savunucusu Bahar Toksoy Guidetti, Kilis Aktif Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Kilis Valiliği ve Kilis Belediyesinin desteği ile 2019'da kurulan merkeze gelen milli voleybolcu, burada yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra merkezi gezen Bahar, sokakta merkezdeki yaşlılarla beraber voleybol maçı yaptı.

Bahar Toksoy Guidetti, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 yıllık profesyonel sporcu olduğunu, sahada birçok kıza ve kadına rol model olmaya çalıştıklarını belirtti.

Sadece rol model olmanın yeterli olmadığını söyleyen Bahar, UNDP ile son iki yılda bunu daha net gördüğünü anlattı.

Kadınların önlerindeki engelleri kaldırmak için aksiyon alınması gerektiğini düşündüğünü aktaran Bahar Toksoy Guidetti, şöyle devam etti:

"Bugün Kilis'te bulunduğumuz kurumda bu engelleri kaldırmak için çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Bizim hep söylediğimiz kadınların iş hayatına katılması gerektiği kavramını yardımlarıyla insanların hayatlarını daha düzenli, sorumluluklarını daha farklı yönlere çevirebilecekleri bir ortam sağlamış oluyor burası. Burayı gelip yerinde görmek, buradaki herkesle tanışmak en büyük isteklerimden bir tanesiydi. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Burada sporcu ritminde bir program var."

Milli voleybolcu, yaşam merkezinin Kilis'teki aile yapısına uygun bir yapının teşkil ettiği ifade ederek, şunları kaydetti:

"Umuyorum ki bu daha farklı şehirlerde de daha güzel bir şekilde devam edecek. Kilis'teki Aktif Yaşam Merkezi şu anda 137 kişiye ulaşmış durumda. Bu kadın erkek beraber bir rakam. Aslında herkesin bir arada bu şekilde sosyalleşmesi beni hem şaşırttı hem de çok mutlu etti. Burada onların da severek sabahları egzersize başladıkları bir programdan bahsediliyor. Dolayısıyla severek ve gerçekten günlerini doldurarak geçirdikleri bir ortam."