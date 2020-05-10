Milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti: 'Mutlu çocuk mutlu anneyle olur' - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti: 'Mutlu çocuk mutlu anneyle olur' - Son Dakika Spor

Milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti: 'Mutlu çocuk mutlu anneyle olur'

16 dakika önce

Spor Arena / Koray DURKAL - Milli volyebolcu Bahar Toksoy Guidetti, Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ile evli... Çiftin 3.5 yaşında Alison isimli bir kızları var.

Milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti: 'Mutlu çocuk mutlu anneyle olur', System.String[]

Spor Arena/ Koray DURKAL - Milli volyebolcu Bahar Toksoy Guidetti, Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ile evli... Çiftin 3.5 yaşında Alison isimli bir kızları var. Toksoy anne olduktan sonra mesleğinden kopmamış, aksine kızına ilham verebilmek için daha fazlasını yapmaya karar vermiş genç bir kadın... Kız çocuklarını profesyonel sporcu olmanın ötesinde istedikleri her alanda başarılı olabilecekleri konusunda cesaretlendiren bir akademisi var. Birleşmiş Milletler'in Cinsiyet eşitliği hareketine öncülük eden 25 rol modeli kadın arasına seçilen Toksoy sorularımızı yanıtladı:


'Fedakarlık ve özveri istiyor'


Anneler Günü'nü evde, sosyal izolasyon altına geçiriyorsun. Nasıl hissediyorsun?


Annemden uzakta ama kızımla birlikte geçireceğim. Sağlığımız yerinde olduğu sürece sorun değil. Sevdiklerimizin kıymetini ve onları kaybetmeye tek bir nefes uzakta olduğumuzu aklımızdan çıkarmayalım yeter. Dilerim en kısa sürede bu süreci atlatırız.


Anneliği nasıl tanımlıyorsun?


Anneliğin fedakarlık ve özveri isteyen, altından kalkılması çok kolay olmayan bir şey. Benim için annelik, dünyaya getirdiğiniz varlığın kendi varoluş sebebini bulabilmesine, sevgi ile büyüyerek iyi bir bireye dönüşmesine vesile olmak.


'Kızım için geri döndüm'


Anne olmak seni nasıl değiştirdi?


Kızım Alison'u kucağıma aldığım an, hiç bilmediğim yönlerimi keşfettim. Ne kadar çok işin üstesinden gelebildiğimi fark edince, çok daha fazlasını yapmak istememi sağlayacak bir heyecan duydum. Kızıma, hayallerinin peşinden koşacak, özgür, cesur ve güçlü bir kadın olabilmesi için mesleğime geri dönmem gerektiğine karar verdim.


Yine de maç, idman, deplasman temposunda kızından ayrı kalmak zor olmadı mı?


Elbette başlarda zorlandım. Ama sonra, beni bütün gün evde görmesindense, sahada kazanırken, kaybederken, mücadele ederken görmesinin ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Kendini mutlu hissetmeyen bir annenin, mutlu bir çocuk yetiştirmesine imkan yok.


Kızlara ilham olmaya çalışıyoruz


"Anne olunca, kız çocuklarının potansiyellerini gerçekleştirmelerinin önündeki en büyük engel olan toplumsal cinsiyet normları ile mücadele etmem gerektiğini fark ettim. Kurduğum akademide Kendi ayakları üzerinde duran, araştırmaya, öğrenmeye, kendini geliştirmeye açık, güçlü, cesur, yardımsever kadınlar olmaları için ilham vermeyi amaçlıyoruz. Spor dışında bilim, doğa, sanat atölyelerimiz var."


Sahada değil idarede de cinsiyet eşitliği olmalı


Voleybolun diğer branşlara göre cinsiyet eşitliği açısından daha doğru bir noktada olduğunu söyleyebilir miyiz?


Sporcu bazında voleybolun şu an diğer branşlara göre cinsiyet eşitliği açısından daha iyi durumda olduğunu söyleyebilirim ama esas sorun kadınların spor dünyasında karar verme, yöneticilik ve liderlik gerektiren pozisyonlarda yeterince temsil edilmiyor olması.


Gıovannı Guidetti'nin başlattığı 'Yarının Sultanları' projesi kapsamında da ülkenin dezavantajlı bölgelerine giderek kız çocukları ile voleybol antrenmanları yaptıran sporculardansın. Bu deneyim senden nasıl bir iz bıraktı?


Bitlis'de, Elazığ'da yaptığımız antrenmanlardan sonra, kızlarla sohbet etme fırsatımız da oldu. Kız çocuklarına sporu sevdirmenin ötesinde, ailelerini sporun kız çocuklarının hayatında neleri değiştirebileceğine ikna etmemiz gerektiğini anladım.

voleybol, Alison, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 07:42 

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