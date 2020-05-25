Milli voleybolcu Cansu Aydınoğulları, yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor - Son Dakika

Milli voleybolcu Cansu Aydınoğulları, yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden PTT ile anlaşan milli voleybolcu Cansu Aydınoğulları, voleybol oynamayı çok özlediğini ve yeni sezonu sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden PTT ile anlaşan milli voleybolcu Cansu Aydınoğulları, voleybol oynamayı çok özlediğini ve yeni sezonu sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Son olarak Almanya'nın Allianz Stuttgart takımında forma giyen Cansu Aydınoğulları, yeni sezon için PTT ile anlaştı.

Türkiye'ye dönen Cansu Aydınoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının voleybolu da olumsuz etkilediğinin altını çizerek, "Ligler iptal edildi. Voleybola uzak kaldık. Antrenman yapamıyoruz, maç oynayamıyoruz. Bütün voleybolcular ve voleybolseverler voleybolu çok özledi." dedi.

Koronavirüsün Almanya'da, Türkiye'ye göre daha önce görüldüğünü belirten 28 yaşındaki pasör, "Ancak orada koronavirüs görüldükten sonra yaklaşık 1-1,5 ay normal yaşam devam etti. Türkiye daha erken önlem aldı. Türkiye'de koronavirüs görüldükten 3-4 gün sonra bazı ülkelere uçuşlar iptale edildi. Almanya'da bunlardan biriydi. Ben de o sebepten dolayı Almanya'daki liglerin bitmesiyle beraber hemen Türkiye'ye döndüm." diye konuştu.

Voleybolda liglerin sona erdirilmesini doğru bulduğunu vurgulayan Cansu, "Voleybolun her ne kadar basketbol ve futbol gibi temas içeren bir spor olmadığı düşünülse de biz birbirimize temas ediyoruz ve aynı topla voleybol oynuyoruz. Bu nedenle liglerin ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra voleyboldan bu kadar ayrı kalmışken bir anda geri dönmenin, form yakalamaya çalışmanın sakatlık riskini de artıracağı düşünülürse liglerin sona erdirilmesi kesinlikle doğru bir karar." değerlendirmesinde bulundu.

Cansu, çalışmalarını her sporcu gibi evde sürdürdüğünü ve fiziksel olarak yeni sezon için kendisini hazır tutmaya çalıştığını dile getirdi.

Eğitim hayatının devam ettiğini ve spor dışında dersleriyle ilgilendiğini anlatan milli voleybolcu, bu süreçte ayrıca ailesiyle zaman geçirdiğini, kitap okuyup, dizi, film ve belgesel izlediğini ifade etti.

"Karantina süreci bitince ilk ne yapmak istiyorsun?" sorusuna Cansu, "Voleybolu çok özledim. Voleybol oynamaya geri dönmek istiyorum tabii ki. Onun yanında biliyorsunuz, Almanya'da oynuyordum ve arkadaşlarımı da çok özledim. Onlarla da görüşmek istiyorum. Yaklaşık 2-2,5 aydır evlerimizdeyiz, tatil de hiç fena olmaz." yanıtını verdi.

Yeni sezonda PTT forması giyecek

Cansu, yeni sezonda PTT'nin formasını giyeceğini belirterek, "PTT ile anlaşma sağladım. Bunun için çok mutluyum. PTT'nin çok iyi bir kurum olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum." diyen milli oyuncu, "Çünkü bizleri çok güzel bir sezon bekliyor. Voleybolu bu kadar özlemişken, voleyboldan ayrı kalmışken herkes tekrar oynamayı, yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor. O yüzden yeni sezon için heyecanlıyım. Evde kalın, sağlıkla kalın. En kısa zamanda görüşmek üzere." şeklinde konuştu.

Cansu Aydınoğulları, kariyer hedefiyle ilgili ise şunları kaydetti:

"Voleybola başladığımdam beri birçok hedefim, hayalim var. Ama şunu söyleyebilirim; nerede forma giyersem giyeyeyim, en iyi performansımı göstermeye, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Oynadığım kulüplerde iyi şeyler bırakmak istiyorum. Bunun yanında da sahada olduğum sürece yaptığım işten keyif almaya çalışıyorum. Her sezona başladığımda hedefim bu diyebilirim. Onun dışında birçok hedefim var. Umarım onlara da en kısa zamanda ulaşabilirim."

"Olimpiyatların ertelenmesi doğru karar"

Tokyo Olimpiyatları'na vize alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik eden Cansu, oyunların salgın nedeniyle ertelenmesi kararını doğru bulduğunu söyledi.

Cansu, milli takımın olimpiyat elemelerinde çok iyi performans gösterdiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hepsinin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Olimpiyatların ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar evde antrenman yapsak da sonuçta salonda yaptığımız antremanlara benzemiyor. Bu nedenle olimpiyatlar için kısa süre içerisinde form yakalamak mümkün gözükmüyordu. Bununla beraber bu kısa süre içerisinde tekrar form yakalamaya çalışmak, olimpiyat gibi bir turnuvaya hazırlanmak açıkçası zor olurdu. Bu kadar uzak kaldıktan sonra tekrar geri dönmek sakatlık riskini de artıracaktı. Kesinlikle doğru bir karar."

Milli voleybolcu Cansu Aydınoğulları, yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor

voleybol, PTT, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 12:19 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli voleybolcu Cansu Aydınoğulları, yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor - Son Dakika Spor
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