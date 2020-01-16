Milli voleybolcu Cansu Özbay İzmir esnafının da gururu - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli voleybolcu Cansu Özbay İzmir esnafının da gururu - Son Dakika Spor

Milli voleybolcu Cansu Özbay İzmir esnafının da gururu

6 saat önce

HOLLANDA'daki kıta elemelerinin finalinde Almanya'yı mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda İzmirli pasör Cansu Özbay, İzmir Esnaf Teşkilatı'nın da gururu oldu.

Milli voleybolcu Cansu Özbay İzmir esnafının da gururu, System.String[]

HOLLANDA'daki kıta elemelerinin finalinde Almanya'yı mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda İzmirli pasör Cansu Özbay, İzmir Esnaf Teşkilatı'nın da gururu oldu. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Yöneticisi Özkan Özbay'ın kızı olan 23 yaşındaki milli voleybolcuya bir ödül de İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden (İESOB) geldi. Birlik Başkanı Zekeriya Mutlu, yıldız sporcuyu Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi. İzmir Şoförler Odası Başkanı Celil Anık, Özkan Özbay, oda yöneticileri ve eşi ile birlikte İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu'yu ziyaret eden Cansu Özbay, esnaf teşkilatının jesti karşısında büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

İESOB Başkanı Mutlu'ya milli formasını hediye eden Cansu Özbay, spor yaşantısı boyunca ailesi kadar Şoförler Odası yöneticilerinden de büyük destek gördüğünü söyledi. Filenin Sultanları'nın tüm Türkiye'nin yüzünü güldürdüğünü hatırlatan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ise İzmir Esnaf Teşkilatı'nın ayrı bir sevinç yaşadığına dikkat çekti. Mutlu, "Türkiye'nin gurur duyduğu büyük başarıda bir esnaf yöneticimizin evladının da payı olması bizi ayrıca onurlandırdı. Cansu ve tüm takım arkadaşlarına ülkemize yaşattıkları gurur için teşekkür ediyorum" diye konuştu. Urla'da 1996 yılında dünyaya gelen Cansu, Göztepe, Arkasspor, Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor'da oynadıktan sonra VakıfBank'a transfer olmuştu.


Cansu Özbay, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:33 Kaynak: DHA
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