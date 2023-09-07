Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit eden sanığa tahliye - Son Dakika

Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit eden sanığa tahliye

Son Güncelleme: 07.09.2023 14:01

Sosyal medya üzerinden Milli Voleybolcu Hande Baladın'a tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığın tahliye edilmesine, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesine ve dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine hükmetti.

Sosyal medya üzerinden Milli Voleybolcu Hande Baladın'a 'suratına asit atacağım', 'arabanı tarayacağım' şeklinde tehdit mesajları attığı iddia edilen sanık Mustafa Neşeli'nin yargılanmasına başlandı. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mustafa Neşeli, avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Mahkemeye katılmayan müşteki Hande Baladın'ı ise avukatı temsil etti. Mahkeme, sanığın tahliye edilmesine, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesine ve dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine hükmetti.

"BİPOLAR HASTASIYIM, YAZDIKLARIMDAN DOLAYI PİŞMANIM"

Duruşmada kimlik tespiti yapılan sanık Mustafa Neşeli, "Sosyal medyada ekranıma düşen reklamlardan rahatsız olmam sebebiyle ilgili firmaya ulaşmaya çalışırken firmanın reklam yüzü olan Hande Baladın'ı gördüm. Reklamları engellemek adına kendisine ulaşmaya çalıştım. Bu süreçte bir yakınlık hissetmeye başladım. Müşteki ile ne öncesinde ne de sonrasında herhangi bir şekilde yüz yüze temasımız olmadı. Kendisini tanımam. Bana özel olarak nitelendirilebilecek şekilde durum paylaştığı oldu. Firma binasına gittiğimde beni içeri almadılar, güvenliklerle görüştüm. Ben bipolar hastasıyım, yazdıklarımdan dolayı pişmanım. Hande Baladın'dan özür diliyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı.

SANIĞIN AKIL SAĞLIĞININ TESPİTİ VE TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI TALEP EDİLDİ

Müşteki avukatı ise mahkemedeki beyanında, "Müvekkilimin sporcu olması sebebiyle ve yoğun maç programı nedeniyle gelememiştir. Şikayetçiyiz. Ruh sağlığının tespiti için hastaneye sevkini ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederiz" şeklinde konuştu.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanığın gelinen aşama itibarıyla adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.Ara kararını açıklayan mahkeme, tutukluluktan beklenen amacın gerçekleşmiş olması ve savunmasının da alınmış olması gerekçesiyle tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sanık hakkındaki gözlem altına alınma kararının yerine getirilmesi için yazı yazılmasına hükmetti.

DOSYA UZLAŞTIRMAYA GÖNDERİLDİ

Mahkeme ayrıca, dosyanın işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine de hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Neşeli'nin zincirleme şekilde 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

Hande Baladın, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit eden sanığa tahliye - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit eden sanığa tahliye - Son Dakika
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